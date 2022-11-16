روسيا تكشف عن تطورات إيجابية بخصوص تمديد اتفاق شحن الحبوب

أشار متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إلى وجود تطورات إيجابية بخصوص تمديد اتفاقية شحن الحبوب، فيما دعا إلى تنفيذها "بالكامل".

وأوضح بيسكوف في تصريح للصحفيين بالعاصمة موسكو، أن المحادثات مستمرة بشأن تمديد اتفاقية شحن الحبوب التي تنتهي يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال: "الخبراء يبذلون جهودا كبيرة حول هذا الأمر، وكما تعلمون نحن نتحدث عن اتفاقيات ترفع بشكل أساسي القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية. هناك اتصالات بناءة مع الأمم المتحدة".

وأشار بيسكوف إلى أنهم يتوقعون أن تنتهي المفاوضات بإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وحول سقوط صواريخ على الأراضي البولندية، قال بيسكوف: "لقد شهدنا ردة فعل هستيرية أخرى مناهضة لروسيا وهي ليست مبنية على أي بيانات حقيقية. في الواقع أدلى ممثلو مختلف البلدان ببيانات دون أن يكون لديهم معلومات واضحة حول ما حدث".

وأكد بيسكوف أنهم لم يروا ردة فعل مماثلة عندما تعرض خط أنابيب نورد ستريم للتخريب، مضيفا: "لم يكن هناك رد فعل من هذا القبيل في ذلك الوقت ولم يكن أحد على عجلة من أمره لمعرفة من قام بالتخريب".

واعتبر متحدث الكرملين موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال سقوط صواريخ على الأراضي البولندية، "إيجابيا".

وأعلن مسؤولون بولنديون وأمريكيون الثلاثاء، مقتل شخصين إثر سقوط صاروخيين روسيين طائشين داخل الحدود البولندية على مقربة من الحدود مع أوكرانيا.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم يتم توجيه أي ضربات ضد أهداف قرب الحدود الأوكرانية البولندية، واعتبرت الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا "استفزازا متعمدا بهدف التصعيد".