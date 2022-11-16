في البوسنة.. أول مجلس رئاسي غير طائفي منذ عقد

شهدت البوسنة مراسم تنصيب المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء، والذي يهيمن عليه للمرة الأولى منذ أكثر من عقد زعماء غير طائفيين.

أدى المسؤولون الثلاثة الذين يمثلون البوسنيين والصرب والكروات في البلاد اليوم الأربعاء القسم داخل مبنى الرئاسة في سراييفو أمام عشرات السفراء والسياسيين.

الرئاسة هي جزء من الإدارة المعقدة التي تم تأسيسها في اتفاقيات السلام التي أنهت حرب البوسنة (1992-1995) من خلال إنشاء كيانات بوسنية كرواتية وصربية انضمت إليها مؤسسات مركزية.

تتمتع الهيئة الرئاسية بسلطة رسمية قليلة لكنها تحدد لهجة السياسة العامة للبلاد. ويتناوب أعضاؤها البوسنيون والكروات والصرب على منصب الرئيس كل ثمانية أشهر ويتخذون القرارات بالإجماع.

تم انتخاب السياسيين الذين تم تنصيبهم الأربعاء في الانتخابات العامة في 2 أكتوبر/تشرين أول.

من بين هؤلاء البوسنيين دينيس بيسيروفيتش والكرواتي البوسني زيليكو كومسيتش، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي متعدد الأعراق وزيليكا سفيجانوفيتش من حزب (إس إن إس دي) الطائفي الصربي البوسني.

قالت سيفيجانوفيتش في خطاب تنصيبها إنها "تتولى المنصب بنية حسنة وعلى أمل أن نعمل لصالح الكيانات وجميع المواطنين" بغض النظر عن عرقهم.

كانت محاولة القوميين لتقسيم البوسنة على أسس عرقية جوهر الحرب التي أودت بحياة نحو 100 ألف شخص وتركت الملايين بلا مأوى. ولا تزال الانقسامات العرقية حية بالرغم من الجهود الغربية لتحقيق المصالحة.