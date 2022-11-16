وزير الدفاع البولندي: نحن في حالة تأهب قصوى بجميع قواتنا

قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، الأربعاء، إن بلاده في حالة تأهب قصوى بقواتها البرية والبحرية وأنظمة الدفاع الجوي، بعد سقوط صواريخ على أراضيها.

وأوضح بلاشتشاك، في تغريدة على تويتر، أن بولندا تتابع التطورات المتعلقة بسقوط صواريخ على أراضيها عن كثب.

وأكد وزير الدفاع البولندي أن بلاده "على اتصال دائم مع الحلفاء" وأنها في حالة تأهب قصوى على صعيد القوات البرية والبحرية وأنظمة الدفاع الجوي.

والثلاثاء، أعلن مسؤولون بولنديون وأمريكيون، مقتل شخصين إثر سقوط صاروخين روسيين طائشين داخل الحدود البولندية قرب الحدود مع أوكرانيا.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم يتم توجيه أي ضربات ضد أهداف قرب الحدود الأوكرانية ـ البولندية، معتبرة أن الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد "استفزازا متعمدا بهدف التصعيد".

والأربعاء، استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات صحفية أثناء حضورة قمة العشرين، أن يكون الصاروخ الذي أصاب بولندا أمس، مصدره روسيا، داعياً إلى انتظار نتائج التحقيقات في هذا الأمر.