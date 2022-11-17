أوكرانيا تعلن تعرض مدينة أوديسا الساحلية لقصف روسي

أعلنت أوكرانيا، الخميس، أن روسيا تشنّ ضربات جديدة على مدن عدة في أنحاء البلاد، بينها مدينة أوديسا الساحلية جنوبي البلاد.

وقال حاكم أوديسا ماكسيم مارشينكو، إن المدينة تتعرض للقصف اليوم "لأول مرة منذ عدة أسابيع"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

فيما نقلت وسائل إعلام أوروبية عن مسؤولين محليين، لم تسمهم، قولهم إن السلسلة الأحدث من الهجمات الروسية اليوم "أحدثت شللا في البنى التحتية الأوكرانية للطاقة".

وأوضح المسؤوليين أن "صاروخَي كروز أُسقطا فوق العاصمة كييف"، وفق ما أورده موقع "يوررونيوز" الأوروبي.

واستهدفت روسيا أوكرانيا الثلاثاء الماضي، بنحو 85 صاروخاً استهدفت البنى التحتية، في تصعيد جديد.

وتلى ذلك سقوط قتيلين في بولندا إثر انفجار قذيفة صاروخية، تبين فيما بعد أن مصدرها أوكرانيا، وأطلقت لاعتراض الهجمات الروسية.

ويحمل المجتمع الدولي موسكو مسؤولية سقوط صاروخ داخل أراضي بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، باعتبار أن لدى كييف الحق في الدفاع عن أرضها ضد "الغزو الروسي".