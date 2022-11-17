أوكرانيا تعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لمدة 4 أشهر

أعلنت أوكرانيا، الخميس، تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 4 أشهر إضافية.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا كييف إندبندنت": إنه تم الاتفاق على تمديد عمل اتفاقية الحبوب "لمدة 120 يوماً إضافياً".

وأضاف كوبراكوف أن التوصل للاتفاق "تم في مدينة إسطنبول التركية"، وفق المصدر ذاته.

جاء ذلك بعد تأكيد متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، الأربعاء، وجود تطورات إيجابية بخصوص تمديد اتفاقية الحبوب.

وأوضح بيسكوف، في تصريح للصحفيين بالعاصمة موسكو، أن المحادثات مستمرة بشأن تمديد اتفاقية شحن الحبوب التي تنتهي يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مشيراً إلى أن موسكو تتوقع أن تنتهي المفاوضات أيضا بإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية.

والأربعاء، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده ستسعى إلى تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود لمدة عام، وذلك في مؤتمر صحفي في جزيرة بالي الإندونيسية في ختام زيارته ومشاركته في قمة العشرين.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول لمدة 120 يوما تجدد عند الحاجة وبعد سريان المدة المذكورة.