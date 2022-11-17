هولندا ترفع أعلام تركيا تضامناً مع ضحايا تفجير إسطنبول

قامت بلديات في هولندا برفع أعلام تركيا على مبانيها، تضامناً مع ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال بإسطنبول.

ونكست بلديات أرنهم وبيرغن أوب زوم ودوينتر وزانستاد وهيلموند الأعلام التركية المرفوعة على مبانيها إلى النصف وذلك بعد حركة مشابه قامت بها بلدية روتردام، بعد التفجير الإرهابي في إسطنبول.

وأعربت بعض البلديات ورؤسائها عن دعمهم وتعازيهم لتركيا، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامناً مع رفع الأعلام على المباني تلبية لطلبات الأعضاء من أصل تركي في المجالس البلدية.

ورفعت بلدية مدينة روتردام الهولندية، العلم التركي فوق مبناها، في خطوة تأتي للتعبير عن التضامن مع تركيا وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال.

وأسفر التفجير الذي وقع الأحد الفائت وسط إسطنبول عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة.