باريس.. السترات الصفراء تعود للشوارع في الذكرى الرابعة لانطلاقها

نظم أصحاب السترات الصفراء مظاهرة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، في الذكرى الرابعة لانطلاق حركتهم.

وطالب المتظاهرون بتحقيق العدالة الاجتماعية والمزيد من الديمقراطية.

كما شهدت المظاهرة التي شارك فيها المئات، لحظات توتر بين الشرطة والمتظاهرين.

وانطلقت المظاهرة من ميدان البورصة وسارت باتجاه "آن ماري كاريير".

وأحرق المتظاهرون في طريقهم بعض حاويات النفايات.

من جانبه اشتكى المتقاعد جوسيان الذي شارك في مظاهرات السترات الصفار في الأعوام الأربعة الماضية، من التضخم وارتفاع الأسعار وسوء الخدمات الصحية ومن غياب العدالة.

أما شارلوت، فاشتكت أيضا من غياب العدالة التي قالت إن "فرنسا لم تشهد لها مثيلا".

وبدأت مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 احتجاجا على زيادة أسعار الوقود والأوضاع الاقتصادية السيئة، ثم تحولت لاحتجاجات ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية والاقتصادية.

وتنظم حركة السترات الصفراء مظاهراتها كل يوم سبت تحت شعار: "نحن هنا من أجل كرامة العمال ومن أجل عالم أفضل حتى لو رفض ماكرون".