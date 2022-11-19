روسيا.. انفجار بأنابيب غاز في لينينغرا يسفر عن حريق كبير

أعلنت السلطات الروسية، السبت، اندلاع حريق كبير في محطة لتعبئة الغاز بسبب انفجار بخط أنابيب في مقاطعة لينينغراد.

وقالت الحكومة الإقليمية للمقاطعة، في بيان، إن النيران اندلعت في محطة تعبئة الغاز قرب مدينة فسيفولوجك القريبة من بطرسبورغ.

وأوضح البيان أن سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ تعمل في إطفاء الحريق الكبير، لافتا إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وصرحت السلطات بأن الحريق نتج عن انفجار في خط أنابيب الغاز بين برنجاردوفكا وكوفاليفو.

وذكر شهود عيان، أنهم سمعوا دوي انفجار قوي قبل اندلاع الحريق الكبير، وتمت ملاحظة عمود دخان في المناطق الشمالية من بطرسبورغ.