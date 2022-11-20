ماكرون: اللغة الفرنسية تراجعت في المغرب العربي وعلينا استعادة مكانتها

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت، إن "قمة منظمة الفرنكوفونية يجب أن تحمل مشروعاً لاستعادة مكانة اللغة الفرنسية، في ظل تراجع عدد مستخدميها، لا سيما لدى شعوب منطقة المغرب العربي".

وأضاف ماكرون في لقاء مع عدد من الشباب السفراء للفرنكوفونية، في القمة الفرنكوفونية بدورتها الـ18 شرقي تونس، أن "التحدي الحقيقي أمام الفرنكوفونية هو تعزيز استخدام اللغة الفرنسية خصوصاً في قارة أفريقيا، حيث تستخدم على نطاق واسع".

وأشار إلى أن "استخدام اللغة الفرنسية شهد تراجعاً بالرغم من النمو الديمغرافي في أفريقيا، والذي ساهم بزيادة في حدود 7% في عدد مستخدمي هذه اللغة".

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن "اللغة الفرنسية شهدت أيضاً تراجعاً في استخدامها لدى الشعوب المغاربية على عكس ما كان عليه الوضع قبل 20 أو 30 عاماً".

ورداً على سؤال أجاب ماكرون بأن "اللغة الفرنسية تمتد ديمغرافياً في بعض البلدان الفرنكوفونية، ولكن يجب أن نكون واضحين أن هناك تراجعاً حقيقياً للغة الفرنسية في دول المغرب العربي".

واعتبر ماكرون أن هناك أسبابا سياسية لهذا التراجع ووجود رغبة في استعمال لغات أخرى، وكذلك "وجود لغة إنجليزية سهلة الاستعمال".

وتابع: يجب أن يكون هناك برنامج لاسترداد مكانة اللغة الفرنسية، واقترح تعزيز برامج التعليم والثقافة والرياضة وشبكة تعليم الفرنسية في العالم.

ووفق بيانات المنظمة الدولية للفرنكوفونية، عدد المتحدثين بالفرنسية يناهز 321 مليون شخص في العالم ما يجعلها في المرتبة الخامسة بين اللغات الأكثر انتشاراً.

وتُعقد القمة الراهنة للفرنكوفونية تحت شعار "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني".

وتتختم فعالياتها في وقت لاحق من اليوم الأحد بمشاركة 89 دولة يمثلها 31 رئيس دولة وحكومة و5 نواب رؤساء وزراء وعدد من وزراء الخارجية إضافة إلى سفراء وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.