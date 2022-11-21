الرئيس الأوكراني يطالب بإعلان روسيا دولة إرهابية

دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إلى إعلان روسيا "دولة إرهابية".

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع الدورة الـ68 للجمعية البرلمانية العامة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال زيلينسكي في هذا الخصوص: "روسيا التي تعرض حياة الملايين من شعبنا للخطر، تهاجم البنى التحتية للطاقة في بلدنا لقطع احتياجاتنا من التدفئة والكهرباء والمياه في الشتاء. سيكون من المناسب الاعتراف بروسيا كدولة إرهابية في برلماناتكم".

وأشار زيلينسكي إلى أن أي هجوم يُحتمل أن يكون خطيرًا على المنشآت النووية في أوكرانيا، سيؤثر على جميع الدول، وأن من مصلحة الجميع منع ذلك.

وشدد على ضرورة تزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع المضادة للطائرات، مطالبا في الوقت نفسه بأن تستمر العقوبات ضد روسيا.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، أسفرت عن ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.