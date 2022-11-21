معارك عنيفة فيما تسعى القوات الأوكرانية لاستعادة لوغانسك من روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني يواصل تقدمه ببطء لاستعادة منطقة لوغانسك التي احتلتها روسيا بعد الاجتياح.

وكشف زيلينسكي في رسالة مصورة عبر تلغرام الأحد عن حدوث اشتباكات عنيفة بين الجانبين تجري حاليًا في منطقة دونيتسك.

وأشار إلى أن الهجمات الجوية الروسية مستمرة، وأن القوات الأوكرانية أحرزت تقدمًا في منطقة لوغانسك.

وذكر أن القوات الأوكرانية تقاتل وتتقدم ببطء في لوغانسك، وأن الجبهة الشرقية شهدت نحو 400 قصف منذ الصباح.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، أسفرت عن ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.