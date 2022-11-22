السويد: تركيا تملك حق الدفاع عن النفس ضد الإرهاب

قال وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، إن تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب.

جاء ذلك في تصريح لصحيفة "اكسبريسن" السويدية، على هامش مشاركته في مؤتمر التبرعات الدولي لمولدوفا في باريس.

وتطرق بيلستروم إلى عملية " المخلب-السيف" الجوية التي أطلقتها تركيا ضد معاقل الإرهابيين شمالي سوريا والعراق، لافتاً أن تركيا دولة تتعرض لهجمات إرهابية والدول التي تتعرض لمثل هذه الهجمات تملك حق الدفاع عن نفسها.

وقُتل 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون، في قذائف أطلقها تنظيم "واي بي جي" الإرهابي من الشمال السوري، الاثنين، على قضاء قارقامش بولاية غازي عنتاب، بحسب وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو .

كما أصيب جندي و7 من رجال الشرطة بجروح، الأحد، نتيجة إطلاق صواريخ على بوابة أونجوبينار الحدودية في كليس من قبل عناصر "واي بي جي" الإرهابي.

وفجر الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية شن عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.