موسكو: عمليات تركيا بسوريا حق مشروع ونتفهم مخاوفها الأمنية

قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف إن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا حق مشروع لها وأن موسكو تحترم وتتفهم مخاوف أنقرة الأمنية.

جاء ذلك خلال إجابة بيسكوف على أسئلة الصحفيين حول تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تحدث فيها عن المسؤوليات الملقاة على عاتق روسيا في سوريا.

ولفت بهذا الخصوص إلى وجود "بعض التفاصيل الدقيقة في النهج" بين تركيا وروسيا بشأن الوضع في سوريا واتفاق سوتشي.

ودعا متحدث الرئاسة الروسية "كافة الأطراف للابتعاد عن أي خطوات تزعزع الاستقرار".

وأوضح أنّ طبيعة علاقات الشراكة بين تركيا وروسيا تسمح بنقاش هذه التفاصيل بشكل منفتح.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تطرق، خلال تصريحاته صرح للصحفيين الأحد أثناء عودته من حفل افتتاح كاس العالم في قطر، إلى اتفاق سوتشي مع روسيا عام 2019، قائلًا: "كانت لديهم مسؤولية تطهير المنطقة من الإرهابيين، ورغم تذكيرنا لهم مراراً وتكراراً إلا أنهم لم يقوموا بذلك ولا يقومون به، ونحن بدورنا قلنا إننا لن نظل صامتين حيال ذلك، وسنتخذ خطوات ضد الإرهابيين هناك إذا لم يتمكنوا من فعل ذلك بأنفسهم بأي شكل من الأشكال".