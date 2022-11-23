أوروبا توافق على تصنف روسيا كدولة راعية للإرهاب

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، بموافقة غالبية الأعضاء.

وصوت المجلس خلال جلسة مصورة مكتملة الحضور، لصالح قرار يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب، إذ صوت 494 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القرار، بينما عارضه 58 وامتنع 44 آخرين عن التصويت.

ووفقاً للبرلمان الأوروبي فإن الجيش الروسي كثف خلال حربه ضد أوكرانيا هجماته على أهداف مدنية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمرافق الطبية والمدارس والملاجئ.

واعتبر البرلمان الأوروبي ممارسات الجيش الروسي انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في هذه العملية.

ويسعى المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي بقرار اليوم إلى زيادة الضغط على موسكو لتقديم أي شخص مسؤول عن جرائم الحرب التي ارتكبت منذ بداية الغزو في 24 فبراير/شباط الماضي، أمام محكمة دولية بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه.

وأدان الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بأقسى العبارات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال مراراً وتكراراً إن العديد من الإجراءات الروسية على مدى الأشهر العشرة الماضية "ترقى إلى مستوى جرائم الحرب"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".