روسيا تكشف عن صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن صفقة جديدة من تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 35 عسكرياً روسياً عادوا من أوكرانيا نتيجة جولة جديدة من تبادل الأسرى بين موسكو وكييف.

وأوضح البيان: "سيتم نقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو على متن طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الروسية بهدف تلقي العلاج في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن جميع المفرج عنهم يتلقون حالياً المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجانب الأوكراني بشأن جولة تبادل الأسرى.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء عملية تبادل 200 أسير حرب، بوساطة تركية، عقب محادثات دبلوماسية أجراها مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.