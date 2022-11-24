روسيا تحبط هجوماً على خط أنابيب غاز السيل الجنوبي

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، محاولة هجوم لأجهزة المخابرات الأوكرانية على خط أنابيب غاز ساوث ستريم (السيل الجنوبي)، الذي يمد تركيا وأوروبا بالطاقة، حسب وسائل إعلام روسية.

وأكد الأمن الفيدرالي الروسي أنه أحبط محاولة أجهزة مخابرات أوكرانية تنفيذ ما ذكر أنه تخريب لخط أنابيب غاز ساوث ستريم.

وكان مشروع خط أنابيب ساوث ستريم يهدف إلى نقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود إلى بلغاريا، لكنه ألغي في وقت لاحق، وحل محله مشروع السيل التركي.

وأوضح جهاز الأمن في بيان، أنه تم احتجاز مواطنين روس ضالعين في التحضير وتنفيذ الهجوم الإرهابي.

وأضاف البيان: تمت مصادرة 4 ألغام مغناطيسية و4 كيلوغرامات من البلاستيت و593 ألف روبل ووسائل اتصال تحتوي على مراسلات ومفاوضات مع الاستخبارات الأوكرانية وتعليمات لتجميع وتركيب عبوة ناسفة، بالإضافة إلى معلومات بشأن تحويل أموال وإحداثيات موقع الانفجار في مقاطعة فولغوغراد.

واتهم الجيش الروسي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، لندن بالضلوع في الانفجارات التي تسببت في تسريبات في سبتمبر/أيلول من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق، اللذين بنيا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.