"نقاط لا تقهر" توفر الكهرباء والانترنت والتدفئة للأوكرانيين

بعد تعذر حصول المواطنين الأوكرانيين على خدمات الكهرباء والمياه والإنترنت، أنشأت السلطات الأوكرانية تحت عنوان "نقاطا لا تُقهر"، العديد من المراكز لتوفير تلك الخدمات، في العديد من المدن والبلدات، بعد الهجمات التي شنتها القوات الروسية مستهدفة البنى التحتية للطاقة.

ومن خلال مشروع "نقاط لا تُقهر"، يتم توفير مياه الشرب، والمشروبات الساخنة، والأدوية، ولعب الأطفال للمدنيين المحتاجين، كما توفر هذه النقاط أيضاً التدفئة، وخدمة الإنترنت المجانية، حيث يحضر الناس لشحن هواتفهم والأجهزة الكهربائية الأخرى.

وأصبحت النقاط المذكورة بعد أن دخلت الخدمة في دنيبرو إحدى أكبر المدن في البلاد، حلا للسكان في هذه الفترة مع الطقس البارد.

ونظراً لعدم وجود اتصال هاتفي وخدمة إنترنت في المدينة، يأتي المدنيون إلى هذه النقاط ويحاولون معرفة آخر تطورات الحرب في البلاد.

زلاتا ستريوكوفا (31 عاماً) جاءت إلى نقطة داحل خيمة كبيرة في دنيبرو ، قالت إنها أحضرت ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات وأطفال جارتها للاستدفاء، مضيفة: "نشحن الهواتف والبطاريات هنا أيضاً".

من جهته قال سيرغي تكاك، (43 عاما)، إنه جاء إلى نقطة افتتحت في منطقة أخرى للاستدفاء مع زوجته، مؤكدا على الأهمية الكبيرة لافتتاح مثل هذه النقاط بالنسبة للمواطنين.