ألمانيا.. ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف المنزلي

كشف تقرير حكومي ألماني عن ارتفاع معدلات العنف المنزلي، حيث أظهر أن عدد ضحايا العنف المنزلي زاد بنسبة 3.4 بالمئة في السنوات الخمس الماضية، وأن الغالبية العظمى من الضحايا هم من النساء.

جاء ذلك في التقرير الجنائي للعنف المنزلي لعام 2021، قدمته وزيرة الداخلية نانسي فيسر بالتعاون مع وزيرة الأسرة ليزا باوس ورئيس مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية هولجر مونش، في العاصمة الألمانية برلين، الخميس.

وبحسب التقرير، وعلى الرغم من انخفاض عدد ضحايا العنف الأسري عام 2021 بنسبة 3 بالمئة مقارنة بعام 2020، إلا أنه بشكل عام ارتفع بنسبة 3.4 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح التقرير أن غالبية ضحايا العنف المنزلي من النساء، بينما كان مرتكبو العنف في الغالب من الرجال.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2021، كان 80.3 بالمئة من الضحايا من الإناث، بينما كان 78.8 بالمئة من مرتكبي العنف من الذكور.

من جهتها، علقت فيسر على التقرير قائلة: "يجب ألا نقبل أبدًا العنف ضد المرأة، علينا مواجهته بحزم، وبالنسبة لنا كدولة منفتحة وديمقراطية، فإن المساواة بين الرجل والمرأة جزء لا غنى عنه من الأساس الاجتماعي للقيم لدينا. "

وأضافت: "الرجال الذين يرتكبون العنف ضد المرأة سواء كان نفسيا أو جسديا هم مجرمون، لأن ما يفعلونه بغيض ومخالف جذريا لقيمنا المجتمعية الأساسية".

و وفقا للتقرير، ففي عام 2021، تم تسجيل 369 شخصًا كضحايا لمحاولات قتل، راح ضحيتها فعليا 121 شخصا بينهم 109 من الإناث و12 رجلا.