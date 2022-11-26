دول تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا "سراً"

مع مراوحة الحرب الروسية الأوكرانية مكانها رغم المساعي الدبلوماسية لحلها، تجري على المستوى العسكري على ما يبدو، تحركات سرية تشمل تقديم دعم للجيش الأوكراني.

فقد كشف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في مقابلة أجراها مساء الجمعة مع صحيفة "Le Parisien" الفرنسية، أن بعض الدول تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا "سرا"، رغم إنكارها علنا بالمشاركة في دعم كييف.

وقال كوليبا إن إمداد الشركاء لبلاده بالأسلحة "ما يزال مستمرا"، مضيفا أن شركاءهم "لا ينقلون أسلحتهم فحسب، بل يعملون أيضا مع دول ثالثة، ويشترون المعدات منها قبل إرسالها إلى أوكرانيا".

وأشار إلى أن "معظم الدول الثالثة تقول علانية أنها لا تقدم شيئا، لكن الأمور تحدث خلف الكواليس".

وبخصوص المفاوضات مع روسيا، قال الوزير الأوكراني إنه "لا يوجد زعيم دولي يدفع أوكرانيا للتفاوض ضد مصالحها"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف: "يبدأ السلام العادل بالاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا، وهذا هدف قابل للتحقيق تماما".

وفي وقت سابق، استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء مفاوضات مع روسيا في ظل الظروف الحالية.

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو في قمة مجموعة العشرين المنعقدة يومي 15 و16 في جزيرة بالي الإندونيسية: "من الواضح أنه لا يمكن للمرء أن يثق بوعود روسيا، ولن يكون هناك مينسك-3 الذي ستنتهكه روسيا فور توقيعه".