وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي

توفي وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكاي، السبت، عن عمر ناهز 64 عاماً، بحسب إعلام رسمي.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أناتولي جلاز أن ماكاي توفي "فجأة" عن 64 عاماً.

تشاوش أوغلو يعزي

في السياق، نشر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، رسالة تعزية في وفاة نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكاي، السبت.

وقال تشاوش أوغلو، في تغريدة، إنه تلقى نبأ وفاة ماكاي ببالغ الحزن، مرفقاً صورة له مع ماكاي، وواصفاً نظيره الراحل بأنه كان "شخصاً طيباً وصديقاً جيداً".

وتقدم وزير الخارجية التركي بأحر التعازي لأسرته ولشعب بيلاروسيا، مضيفًا: "فلترقد روحه في سلام".

يشار إلى أن ماكاي شغل منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.