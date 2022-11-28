تفكيك شبكة تهريب مخدرات دولية وتوقيف مشتبه بهم في دبي

نجحت الشرطة الدولية في تفكيك شبكة كبيرة لتهريب المخدرات تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا وأوقفت 49 مشتبها به من دول مختلفة، بينهم ستة أوقفوا في دبي ووصفتهم السلطات بأنهم "أهداف مهمة"، وفق بيان صادر عن شرطة يوروبول اليوم.

وقالت الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون في بيان إنه تمت في إطار العملية الدولية الضخمة ضبط 30 طنا من المخدرات فيما أوقف مشتبه به في كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.

وجاء في البيان "اجتمع مهرّبو مخدّرات تعتبرهم يوروبول أهدافا مهمة لتشكيل ما يعرف بـ+كارتيل ضخم+ كان يسيطر على نحو ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا".

وأضاف أن "حجم استيراد الكوكايين إلى أوروبا تحت إشراف وقيادة المشتبه بهم كان هائلا وصادرت أجهزة إنفاذ القانون أكثر من 30 طنا خلال فترة التحقيقات".

وأفادت الوكالة بأن دبي أوقفت شخصين مشتبها بهما وأنهما "مهمين للغاية" على ارتباط بهولندا، إضافة إلى شخصَين على صلة بإسبانيا وآخرَين على ارتباط بفرنسا.

وقال مصدر في يوروبول لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن "أحد المشتبه بهم الهولنديين ذات أهمية كبيرة".

واوقف 13 شخصا في إسبانيا وستة في فرنسا و10 في بلجيكا بينما أوقف 14 شخصا العام 2021 في هولندا في إطار العملية ذاتها، بحسب البيان.

وذكر مدعون عامون في هولندا أنهم سيطلبون تسليم المشتبه بهم من الإمارات العربية المتحدة.

وأحد المشتبهين هو شخص في السابعة والثلاثين من عمره يحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، تم توقيفه بشبهة استيراد آلاف الكيلوغرامات من الكوكايين إلى هولندا في عامي 2020 و2021.

وأفاد الادعاء العام في هولندا في بيان أن "هذه جرائم جنائية خطرة ترتبط بالتهريب الدولي للمخدرات، خصوصا من أميركا الجنوبية عبر مرفأي أنتويرب وروتردام".

أما مشتبه آخر فهو شخص في الأربعين من عمره يحمل الجنسيتين الهولندية والبوسنية.