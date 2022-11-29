الناتو: لن يكون هناك سلام دائم في أوكرانيا إذا ما انتصرت روسيا

جدد حلف شمال الأطلسي (الناتو) دعمه غير المسبوق لأوكرانيا في صراعها مع روسيا، الذي قارب على شهره التاسع.

وصرح الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف سيواصل دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، مؤكدا أنه "لن يكون هناك سلام دائم إذا انتصرت روسيا".

وأوضح ستولتنبرغ في كلمة افتتاحية على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست، اليوم الثلاثاء، أن الحلف زاد من عدد المجموعات القتالية ضد روسيا على الجناح الشرقي له من 4 إلى 8.

وأضاف أن دول حلف الناتو ليست طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية، لكنهم قدموا دعما غير مسبوق لكييف.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخسر الحرب، ولذلك رد بمزيد من الهجمات على المدن والبنية التحتية في أوكرانيا.

وأكد ستولتنبرغ أن أوكرانيا والناتو لديهما علاقة شراكة وثيقة للغاية، مشيرا أن الناتو درب عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين منذ وقت طويل حتى قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد الأمين العام للناتو، على الاستمرار في دعم أوكرانيا حتى تكون قوية على الطاولة في محادثات السلام المستقبلية المحتملة.

جدير بالذكر، أنه منذ انطلاق الحرب الروسية على أراضي أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي اصطفت دول الناتو إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والعتاد، فيما فرضت آلاف العقوبات على الروس.

فيما اتهمت روسيا مرارا الغرب بالسعي لتهديد أمنها الاستراتيجي، عبر توسع الناتو في محيطها، ما اعتبرته خطا أحمر.