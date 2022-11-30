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انفجار رسالة مفخخة داخل السفارة الأوكرانية في مدريد

وكالة الأناضول للأنباء
مدريد
نشر في 30.11.2022 17:58
عناصر من الشرطة الاسبانية أمام السفارة الأوكرانية في مدريد الفرنسية عناصر من الشرطة الاسبانية أمام السفارة الأوكرانية في مدريد (الفرنسية)

أصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة بعد انفجار رسالة، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الاسبانية.

وأوضح المصدر أن "الشرطة أبلغت قرابة الساعة 13,00 (12,00 بتوقيت غرينتش) بحدوث انفجار في السفارة الأوكرانية في مدريد. وقع عندما كان أحد موظفي السفارة يتعامل مع رسالة".

وأضاف أن "الموظف أصيب بإصابة طفيفة وتوجه بنفسه إلى المستشفى" لتلقي العلاج.

وقال المصدر "فتحت الشرطة الوطنية تحقيقا تشارك فيه الشرطة العلمية"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول السفارة الواقعة في منطقة سكنية قريبة من المدرسة الفرنسية في مدريد.

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