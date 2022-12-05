الرئيس الروسي يصادق على قانون يحظر الدعاية للمثلية الجنسية

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، على قانون يحظر الدعاية التي من شأنها أن تؤدي إلى علاقات جنسية غير تقليدية والتحرش الجنسي بالأطفال (بيدوفيليا) وتغيير الجنس.

ووفق مصادر صحفية، فمصادقة بوتين على القانون، ستؤدي إلى حظر الدعاية للمثلية الجنسية في البلاد.

وستعتبر إشاعة العلاقات الجنسية غير التقليدية والتحرش الجنسي بالأطفال وتغيير الجنس عبر وسائل الإعلام والإنترنت والإعلانات والأعمال الأدبية والسينما، "أمرا غير قانونيا".

كما أن الحظر سيشمل دعوات تغيير الجنس بين الشباب عبر الوسائل المذكورة آنفا.

وينص القانون أيضا على تنفيذ آلية تحد من وصول الأطفال إلى استماع ومشاهدة المعلومات المتعلقة بالمثليين، حيث سيجري توفير إمكانية المراقبة لإحدى المؤسسات المفوضة من قبل الحكومة.

وستتراوح غرامات المخالفين من أشخاص حقيقيين واعتباريين، بحسب القانون بين 50 ألف روبل روسي (حوالي 827 دولارا) إلى 10 ملايين روبل روسي (قرابة 165 ألفا و 290 دولارا).