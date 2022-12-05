روسيا.. انفجارات في قاعدة تضم قاذفات قنابل استراتيجية

هزت انفجارات قاعدتين جويتين في روسيا اليوم الاثنين، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية فيما أشارت تقارير إلى أن أحد الانفجارات حدث في قاعدة تضم قاذفات قنابل استراتيجية شاركت في شن ضربات ضد أوكرانيا.

ولم تعلق السلطات الأوكرانية ولا الروسية على الفور على السبب المحتمل للانفجارات.

قالت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الحكومية إن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب ستة آخرون، ولحقت أضرار بطائرة فجر اليوم الاثنين، عندما انفجرت شاحنة وقود في قاعدة جوية في ريازان غربي روسيا.

وتضم القاعدة طائرات بعيدة المدى تعمل على تزويد القاذفات بالوقود في الجو.

بشكل منفصل، قالت السلطات في منطقة ساراتوف الواقعة على طول نهر الفولغا إنها تتحقق من تقارير أفادت بوقوع انفجار في منطقة قاعدة إنجلز الجوية، التي تضم قاذفات استراتيجية من طراز توبوليف – 95 وتوبوليف – 160 شاركت في شن ضربات على أوكرانيا.

وهذا النوع من القاذفات لديه القدرة على حمل أسلحة نووية.

وقال حاكم منطقة ساراتوف، رومان بوسارجين، إنه لم تحدث أضرار بالمنشآت المدنية، مضيفا أن السلطات تتحقق مما إذا كانت هناك أي حوادث في منشآت عسكرية.

تحدثت وسائل إعلام إقليمية عن سماع دوي انفجار قوي بالقرب من قاعدة إنجلز، ونقل عن بعض السكان قولهم إنهم شاهدوا وميضا من الضوء قادما من المنطقة.

في أوكرانيا، قال مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن ثلاث ضربات صاروخية أصابت مسقط رأسه في كريفي ريه في جنوب وسط أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عامل في أحد المصانع وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي منطقة خاركيف شمال شرق البلاد، قتل شخص في قصف بصواريخ اس – 300 على البنية التحتية المدنية في بلدة كوبيانسك، حسب بيان مكتب الرئيس.