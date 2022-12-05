موسكو تحتضن فعالية بمناسبة اليوم العالمي للقهوة التركية

أحتضنت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للقهوة التركية.

ونُظمت الفعالية في السفارة التركية لدى موسكو، بالتعاون مع فرع معهد "يونس أمره" التركي الثقافي في المدينة.

وجرى خلال البرنامج الذي حضره مواطنون روس وأتراك التعريف بطريقة إعداد القهوة التركية الأصيلة وتقديمها.

وقال السفير التركي محمد سامسار، في كلمة، إن القهوة التركية برغوتها ورائحتها وطريقة اعدادها وتقديمها، من ألذ المشروبات المعدودة في العالم.

وسرد سامسار قصة وصول القهوة إلى تركيا، مشيرا إلى أن القهوة التركية هي ثقافة في الوقت ذاته.

بدوره لفت منسق معهد يونس أمره في موسكو، محمد أولكر، إلى إن القهوة التركية تحتل مكانة هامة في الحياة اليومية بتركيا.

ولفت إلى اشتهار "القهوة التركية" بهذا الاسم في روسيا أيضا كما في أنحاء العالم.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول عام 2013 أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) القهوة التركية في قائمة التراث الثقافي غير المادي .

وفي ذكرى إدراجها بقائمة يونسكو الموافق 5 ديسمبر، يتم الاحتفال باليوم العالمي للقهوة التركية.