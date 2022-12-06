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بريطانيا.. اعتقال شخص لإلقائه بيضة على الملك تشارلز الثالث

وكالة اسوشيتد برس
لندن
نشر في 06.12.2022 19:47
آخر تحديث في 06.12.2022 20:41
ملك بريطانيا تشارلز الثالث يزور مجلس بلدة لوتون في لوتون ببريطانيا في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2022 رويترز ملك بريطانيا تشارلز الثالث يزور مجلس بلدة لوتون في لوتون ببريطانيا في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2022 (رويترز)

اعتقلت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، شخصاً للاشتباه في تورطه في حادث إلقاء بيضة على الملك تشارلز الثالث خلال زيارة لبلدة.

وقالت شرطة بيدفوردشير إن رجلاً في العشرينات من عمره يخضع للاستجواب بشأن الاعتداء.

وكان الملك تشارلز يلتقي بالمواطنين خارج مقر البلدية في لوتون، على بعد 30 ميلاً (46 كيلومتراً) شمال لندن، عندما ألقيت البيضة باتجاهه، فنقل إلى منطقة مختلفة بواسطة حراسه حيث استأنف مصافحة المواطنين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولات للملك إلى مختلف أنحاء بريطانيا، التي بدأها منذ أن أصبح ملكاً بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان من المقرر أن يزور عدة مواقع في لوتون الثلاثاء، بما في ذلك محطة عبور ودار عبادة للسيخ.

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عامًا، بعد إلقاء البيض على تشارلز وزوجته كاميلا، خلال زيارة إلى يورك، شمال إنجلترا، ليطلق سراح الرجل فيما بعد بكفالة.

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