ماكرون: سأتوجه إلى قطر في حال تأهل المنتخب الفرنسي لنصف نهائي المونديال

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن سيتوجه إلى قطر لتشجيع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم لكرة القدم، في حال تأهله إلى دور نصف النهائي.

وأضاف ماكرون إنه "كما وعدت، إذا فزنا على إنجلترا، سأذهب إلى مباراتي نصف النهائي والنهائي" ، حسبما نقل موقع إذاعة "أر تي إل"، الثلاثاء.

وفي السياق، أشاد ماكرون بأداء منتخب فرنسا أمام بولندا في مبارايات ربع النهائي، ووصف طريقة لعب المنتخب بأنها كانت "مدهشة".

وقبيل انطلاق فعاليات مونديال قطر، رفض الرئيس الفرنسي أي محاولات لـ"تسييس الرياضة".

وكان الرئيس الفرنسي سبق وأعلن أنه سيذهب إلى قطر لتشجيع منتخب بلاده إذا تأهل الفريق للدور نصف النهائي.

يذكر أن ماكرون سافر إلى روسيا لحضور كأس العالم 2018، لمتابعة مباراة منتخب بلاده في نصف النهائي ضد بلجيكا، ثم حضر فعاليات تتويجه بالبطولة بعد فوزه في المباراة النهائية ضد منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.