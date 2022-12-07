تفكيك شبكة لليمين المتطرف يشتبه بتخطيطها لمهاجمة البرلمان الألماني

أعلنت السلطات الألمانية القيام بعمليات دهم واعتقال 25 شخصاً في أنحاء البلاد يتبعون "لمجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بتخطيطها لشن هجوم على المؤسسات الدستورية خصوصاً البرلمان.

وأعلن المدعون العامون في بيان أنّ الأشخاص يشتبه بخاصة أنهم "قاموا باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة".

من جهته، قال وزير العدل ماركو بوشمان في تغريدة "نشك في أنهم خططوا لهجوم مسلّح على الهيئات الدستورية"، مشيراً إلى "عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب".

وشارك أكثر من ثلاثة آلاف عنصر بينهم وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب في العمليات التي نُفذت في ساعة مبكرة صباحاً قاموا خلالها بتفتيش أكثر من 130 عقاراً، في ما وصفته وسائل إعلام ألمانية بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها البلاد.

إلى جانب الاعتقالات، استهدف التحقيق 27 شخصاً آخر يشتبه بانتمائهم لخلية إجرامية، وفقاً للنيابة.

وأوقف اثنان من المعتقلين الـ25 في النمسا وإيطاليا.

- "مواطنو الرايخ"

يُتهم المعتقلون بتشكيل "مجموعة إرهابية بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021 على أبعد تقدير، حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل من دولة خاصة بها"، وهو مخطط لا يمكن تحقيقه "إلا باستخدام الوسائل العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة"، وفقاً للبيان الصادر عن النيابة في كارلسروه المكلّفة القضايا المتعلّقة بأمن الدولة.

وقال المدعون إنّ "المتهمين يجمعهم رفض عميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الحر والديمقراطي لجمهورية ألمانيا الفدرالية، والذي غذى لديهم مع مرور الوقت قراراً في القضاء عليها عبر العنف والشروع في أعمال تحضيرية ملموسة لهذا الغرض".

وصنّفت السلطات الألمانية في السنوات الأخيرة عنف اليمين المتطرف بأنه من التهديدات الأولى للنظام العام، قبل الخطر التطرف الإسلامي.

وفي الربيع، فكّكت السلطات مجموعة يمينية متطرّفة أخرى يُشتبه في أنها خططت لهجمات في البلاد ولخطف وزير الصحة، ربطاً بإجراءات مكافحة كوفيد.

وتم خصوصا استهداف حركة ألمانية معروفة باسم "رايخسبرغر" (مواطنو الرايخ)، يشترك أعضاؤها في رفض نظام الدولة، ولا يعترفون بمؤسساتها ولا يطيعون الشرطة، كما أنهم لا يدفعون الضرائب...

ومن بين حوالى ألفي ناشط مؤيّد لهذه الأيديولوجيا في ألمانيا، تطرّفت إحدى المجموعات التي تضم بخاصة من ينكرون حصول المحرقة وكانت تعتزم استخدام العمل العنيف.

وأشارت النيابة إلى أن أعضاء المجموعة التي جرى تفكيكها يستندون أيضاً إلى نظريات "كيو آنون" (QAnon) وهي مجموعة يمينية متطرّفة تآمرية في الولايات المتحدة.

- اتصالات بروسيا

"هم مقتنعون تماماً بأنّ ألمانيا يديرها حالياً أعضاء ما يسمى +الدولة العميقة+"، وأنّ "التدخّل الوشيك لـ+التحالف+ (Alliance) وهي جمعية سرية متفوّقة تقنياً تجمع بين الحكومات وأجهزة الاستخبارات الأمنية والعسكريين من مختلف البلدان، بما في ذلك الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية"، سيؤدي إلى "التحرير".

وأجرى أحد قادة الخلية اتصالات بـ"ممثلي روسيا الاتحادية في ألمانيا".

ومع ذلك، أشارت التحقيقات التي أجريت حتى الآن، إلى أنه ليس ما يشير إلى أن هؤلاء المحاوِرين استجابوا لطلب مسؤول الخلية.

كما نفت السفارة الروسية في برلين أي علاقة مع مجموعات "إرهابية" من اليمين المتطرّف في ألمانيا.

وكانت هذه الشبكة "مدركة أنه سيكون هناك أيضاً وفيات" في خطتها للقضاء على النظام الديمقراطي، غير أنّ "هذه خطوة وسيطة تعتبر ضرورية" لتحقيق "تغيير النظام".

وأشار المدعون إلى أنهم حدّدوا تنظيماً منظّماً وهرَمياً للغاية يتألّف من "هيئة مركزية" و"ذراع عسكرية" مسؤولة عن شراء معدّات لتدريب المجنّدين على الأسلحة، وأيضاً من لجان "عدل" و"شؤون خارجية" و"صحة".

كما أنّ هناك جنوداً سابقين بين مناصري هذا التنظيم.