منظمات إسلامية تنتقد مشروع قرار للرقابة على تحفيظ القرآن في هولندا

انتقدت منظمات إسلامية في هولندا مشروع قرار لفرض رقابة على معاهد تحفيظ القرآن الكريم في البلاد.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قدم وزير التعليم دينيس ويرسما مشروع قرار يتيح فرض رقابة على المؤسسات التعليمية غير التابعة لوزارته وغير الممولة منها، بما في ذلك معاهد تحفيظ القرآن في المساجد.

وأوضح الوزير الهولندي أن مشروع القرار المذكور يهدف إلى مكافحة ما وصفها بالأفكار غير الديمقراطية التي تدرس في هذه المعاهد.

وينص مشروع القرار على تخصيص خط اتصال لتلقّي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بخصوص المؤسسات التعليمية هذه.

وفي نفس السياق، تقدمت منظمات إسلامية في هولندا، بشكوى قضائية ضد الوزير ويرسما.

من جانبه قال نور الدين الأوالي، مدير منصة ريجنموند للمنظمات الإسلامية (SPIOR)، إن مشروع القرار الذي تقدم به الوزير يثير قلق المنظمات الإسلامية، مؤكداً أنه يتعارض مع مبادئ حرية العقيدة والتعبير.

وقال محسن غوكطاش، رئيس جهاز الاتصال بين الدولة والمسلمين في هولندا، إنه وبحسب مفهوم الدولة العلمانية، فالدولة لا تتدخل في شؤون المؤسسات الدينية.

وأضاف أنه من غير الممكن قيام الوزير ويرسما بالمراقبة في ظل الدستور الحالي للبلاد.