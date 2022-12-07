هآرتس: الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد التعاون مع الشرطة الإسرائيلية

أعلنت صحيفة هآرتس العبرية أن الاتحاد الأوروبي جمّد التعاون مع الشرطة الإسرائيلية، بسبب مخاوف من سياسة الحكومة المرتقبة.

وخلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع الجانبان مسودة اتفاق لتحسين نقل المعلومات الاستخبارية بين إسرائيل ودول الاتحاد، تهدف إلى إحباط الجريمة والإرهاب، لكنه مازال حتى الآن ينتظر موافقة البرلمان الأوروبي.

وأضافت الصحيفة مساء الثلاثاء، عن مصادر مطلعة في تل أبيب (لم تحددها)، أن الاتحاد أبلغ السفير الإسرائيلي لديه حاييم ريغيف، أنه في الوقت الحالي سيتوقف عن الترويج لمسودة اتفاق للتعاون الاستخباري بين الشرطة الإسرائيلية ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).

ووفق هآرتس، فتسلم ريغيف إعلان تعليق الاتفاق يوم الجمعة الماضي.

وقال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة، إن القرار هو أول إشارة أوروبية على أن التغيير في السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية سيؤدي إلى الإضرار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب أحد المسؤولين، هناك ضغوط في أوروبا لتقليل التسامح تجاه إسرائيل الآن بعد تغيير الحكومة.

وقُدمت مسودة الاتفاق الموقعة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي بعد إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

والاثنين الماضي، قال رئيس وحدة التعاون في تطبيق القانون في الاتحاد الأوروبي "روب روزنبرغ"، إن الاتفاق النهائي قد يشمل استثناءات طفيفة فيما يتعلق بالبنود الخاصة بالتعاون مع إسرائيل في الضفة الغربية، ليقتصر فقط على حالة التهديدات الجوهرية والحاجة إلى حماية السكان المدنيين.

وبموجب القانون الدولي، يعتبر الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية أراضي محتلة، ويدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان فيها.

ومن المتوقع أن تتضمن الاتفاقية الناشئة بندا يمنع إسرائيل من استخدام أي معلومات تتلقاها من أوروبا في الأراضي المحتلة عام 1967، وفق الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أنه في السنوات الأخيرة، ساهمت المعلومات التي نقلتها إسرائيل بإحباط سلسلة هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية، بينما ساعدت المعلومات التي نقلها الأوروبيون على مكافحة الجريمة المنظمة في إسرائيل.

وتسود مخاوف إقليمية ودولية من الحكومة الإسرائيلية التي يسعى رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو على تشكيلها، كونها تضم وجوها من أقصى اليمين عُيّنت وفق اتفاقات ائتلافية في مناصب أمنية حساسة ومُنحت صلاحيات واسعة على قوات الأمن الإسرائيلية بالضفة الغربية.