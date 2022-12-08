رغم العقوبات الأوروبية.. فرنسا تزود واردات اليورانيوم الروسي

كشفت مجلة " Canard Enchaine" الساخرة الفرنسية أن باريس زودت حجم واردات فرنسا من اليورانيوم الروسي العام الحالي 3 أضعاف ما كان عليه خلال 2021، وذلك رُغم العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على روسيا.

ووفق تقرير المجلة، فإن شركة " EDF" للطاقة والتي تستحوذ الدولة الفرنسية على 84 بالمئة من أسهمها، اشترت 290 طناً من اليورانيوم الروسي، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي.

وبلغت قيمة اليورانيوم الروسي التي اشترته الشركة الفرنسية المذكورة، 345 مليون يورو.

وأوضح التقرير، أن الكمية المذكورة من اليورانيوم الروسي، تعادل 30 بالمئة تقريباً من احتياطيات فرنسا من المادة نفسها، وتزيد 3 أضعاف عن الكمية التي استوردتها فرنسا من روسيا، خلال 2021.

وأسندت المجلة تقريرها إلى الوثائق الجمركية لشركة "EDF".

وكانت منظمة " Greenpeace" النشطة في مجال البيئة، قد أعلنت أن سفينة تحمل اليورانيوم الروسي، اقتربت يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من ميناء دونكيرك الفرنسي.

ووصفت المنظمة، انتهاك فرنسا للحصار الأوروبي على روسيا، بالفضيحة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات في شتى المجالات على روسيا، بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.