ألمانيا.. مسلح يحتجز رهائن وأنباء عن وقوع قتيلة

قالت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، إن مسلحاً يحتجز رهائن في متجر بمدينة "دريسدن" شرقي البلاد، بعد أنباء عن إطلاق أعيرة نارية.

وذكر راديو دريسدن في وقت سابق أن أعيرة نارية أطلقت على مبنى بالقرب من محطة القطار الرئيسية.

وقالت الشرطة المحلية، في بيان، إن عملية احتجاز رهائن جارية حاليا في مدينة "دريسدن" شرقي البلاد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وحثت الشرطة المواطنين على تجنب المنطقة القديمة الواقعة وسط المدينة، وأمرت بإغلاق سوق عيد الميلاد في درسدن.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن امرأة قُتلت في الحادث، فيما لم تؤكد الشرطة رسميا وقوع قتلى.

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