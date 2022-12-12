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السلطات اليونانية تسيطر على حريق في مخيم لطالبي اللجوء بجزيرة مدللي

وكالة الأنباء الفرنسية
إسطنبول
نشر في 12.12.2022 13:02
صورة أرشيفية لحريق في مخيم موريا سنة 2016 صورة أرشيفية لحريق في مخيم موريا سنة 2016

اندلع حريق صباح اليوم في مخيم لطالبي اللجوء بجزيرة مدللي (لسبوس) اليونانية فيما لم ترد أنباء عن ضحايا في الموقع.

وأفادت وسائل إعلام يونانية أن الحريق شب في ساعات الصباح الأولى، وأن النيران التهمت 4 حاويات يقيم فيها طالبو لجوء فيما لحقت أضرار طفيفة بحاويات أخرى في المخيم.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران خلال فترة قصيرة، بعد إبلاغها بالحادثة.

ولم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا أو مصابين بحسب الصحافة المحلية.

ويقيم في جزيرة مدللي آلاف من طالبي اللجوء بانتظار حصولهم على تراخيص تسمح لهم بالعبور إلى البلدان المستهدفة أو تلك التي يحددها الاتحاد الأوروبي.

وتعرب منظمات وجمعيات تدافع حقوقية يونانية عن قلقها على مصير آلاف اللاجئين في ظل تعرضهم لبرد الشتاء القارس، وعدم توفير الحكومة مساعدات إنسانية لهم.

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