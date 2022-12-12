حبس نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي على خلفية شبهات فساد مالي

جُردت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي من صلاحياتها لعلاقتها بتحقيقات فساد مالي في بلجيكا.

وقد قبض على كايلي، التي تمثل اليونان، في وقت متأخر من يوم الجمعة في بلجيكا إلى جانب العديد من المشتبه بهم الآخرين في تحقيق في رشوة.

نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي التي تجد نفسها في قلب فضيحة فساد مدوية هي مذيعة أخبار تلفزيونية سابقة أصبحت لاحقا شخصية تثير جدلا في الحزب الاشتراكي اليوناني.

ويأتي توقيف النائبة الأوروبية البالغة 44 عاما السبت بعد أقل من 11 شهرا على انتخابها لهذا المنصب بسبب تحقيق النيابة العامة البلجيكية.

وأودعت النائبة الأوروبية صاحبة الشعر الأشقر الطويل والنظرة الثاقبة في السجن الأحد في بروكسل بعد تحقيق للنيابة العامة البلجيكية بشبهات "الفساد" و"غسل الأموال" ضمن عصابة منظمة.

وعثر على "حقائب مليئة بالمال" في منزل النائبة الأربعينية التي كان ينظر إليها في بلدها في فترة من الفترات على أنها النجمة الصاعدة في الحزب الاشتراكي (باسوك-كينال).

وبدأت كايلي وأصلها من تيسالونيكي ثاني مدن اليونان خوض غمار السياسة في سن العشرين عندما أصبحت مستشارة بلدية العام 1998 خلال متابعتها دراسة الهندسة المعمارية.

بعدما نالت شهادة الهندسة المعمارية، باشرت دراسة العلاقات الدولية والأوروبية وتابعت دروسا في الإعلام.

- نائبة في سن التاسعة والعشرين

وتعرف اليونانيون إلى إيفا كيالي عبر شاشات التلفزيون عندما بدأت تقدم نشرة الأخبار على محطة ميغا المحلية بين العامين 2004 و2007.

في تلك السنة انتخبت عضوة في البرلمان اليوناني في سن التاسعة والعشرين. وكانت يومها أصغر نائبة في حزب باسوك.

في العام 2014 انتخبت إلى عضوية البرلمان الأوروبي في مجموعة الاشتراكيين والديموقراطيين واحتفظت بها بنتيجة الانتخابات الأوروبية في 2019.

في كانون الثاني/يناير 2022 انتخبت نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي منذ الدورة الأولى.

وكانت إيفا كايلي ضمن الوفد الذي يهدف إلى تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

في بلدها، نأت إيفا كايلي بموافقها مرات عدة عن حزب باسوك.

فخلال الاتفاق بين أثينا وسكوبيي حول تسمية هذا البلد البلقاني الصغير الذي بات يعرف ب "مقدونيا الشمالية" كتبت كايلي في تغريدة "أشعر بالخزي. هذا ضرر لا يعوض للتاريخ ومقدونيا واليونانيين".

واتخذت بذلك موقفا مشابها للحزب المحافظ اليوناني الذي عارض هذا الاتفاق واعتبر أن اسم مقدونيا مرتبط بتاريخ الاسكندر الكبير وبمنطقة في شمال اليونان ولا يمكن تاليا أن يمنح إلى دولة أخرى.

في العام 2019، قالت إن "المخصصات الاجتماعية هي للخمولين" منتقدة الإعانات الاجتماعية التي يوزعها اليسار الراديكالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي أركعت البلاد وأغرقت الكثير من اليونانيين في الفقر.

إزاء الفضيحة والشبهات التي تدور حولها، استبعدها الحزب الاشتراكي اليوناني من صفوفه وطلب الكثير من النواب أن تتخلى عن منصبها في البرلمان ألأوروبي.

وفي إطار هذه القضية، أوقف شريك حياتها الإيطالي فرانشيسكو جورجي المساعد البرلماني السابق والخبير في شؤون حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية.