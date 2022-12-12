مجموعة السبع تنشئ ناديا دوليا لمواجهة الاحتباس الحراري

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الإثنين، أن دول مجموعة السبع الصناعية قررت إنشاء "نادي المناخ الدولي" لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمستشار الألماني في العاصمة برلين عقب اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع.

وأوضح شولتس أن المجموعة قررت إنشاء نادٍ دولي للمناخ، مشيرا أن النادي "لا يُقصد منه أن يكون مبادرة تابعة للمجموعة، بل يجب أن يكون مشروعا عالميا".

ودعا المستشار الألماني الدول "المهتمة التي تنتهج سياسة مناخية طموحة" للانضمام إلى النادي، مضيفا أنه "يمكنها معا تشكيل مفهوم وهيكل النادي في الأشهر المقبلة".

وقال شولتس: "هذا ليس ناديا حصريا، من المفترض أن يكون مفتوحا لأكبر عدد ممكن من البلدان، حتى نتمكن معا من إنجاز هذه المهمة العظيمة".

أضاف المستشار الألماني:"علينا حماية البيئة وكوكبنا للأجيال القادمة".

وأشار شولتس أن مجموعة السبع طلبت من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والوكالة الدولية للطاقة استضافة أمانة عامة "مؤقتة" للنادي.