بعد إرسال طرود مشبوهة إلى دبلوماسيين.. فرنسا تحذر من مخاطر إرهابية

نشرت وسائل إعلام فرنسية أخباراً تفيد بتحذير هام أطلقته وحدة الأمن الداخلي الفرنسية، وذلك لجميع أجهزة الدولة، بسبب مخاطر أمنية وإرهابية، إثر إرسال طرود مشبوهة إلى السفارة الأوكرانية في باريس.

ووفق صحيفة "لو فيغارو"، فقد بعث الأمين العام للدفاع والأمن الوطني، ستيفان بويون، بيان "فيغيبيريت" إلى الحكومة ومؤسسات الدولة العليا، بعد إرسال طرود مفخخة إلى 6 مؤسسات في إسبانيا، وأخرى مشبوهة إلى سفارة أوكرانيا لدى باريس.

وأشارت الصحيفة أن البيان تضمن معلومات حول التعامل مع مثل هذه الطرود، وطالب القوة الأمنية بتوخي الحذر وفحص الطرود بالأشعة السينية.

يشار أن "فيغيبيريت" هي خطة عمل لمكافحة الإرهاب أُنشأت عام 1978بفرنسا، وتتكون من 3 مستويات "الحيطة" و "خطر الهجوم" و "الهجوم الطارئ".