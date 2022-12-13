رغم تحذير موسكو.. واشنطن ستزود أوكرانيا بمنظومة صواريخ باتريوت

نقلت وكالة أسوشييتد برس عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة سترسل منظومة صواريخ "باتريوت" الدفاعية لأوكرانيا.

المسؤولون الأمريكيون فضلوا عدم ذكر أسمائهم لأن قرار الموافقة على طلب عاجل من كييف لتزويدها بأسلحة قوية لصد الهجمات الروسية، ليس نهائيا ولم يتم الإعلان عنه.

وقال المسؤولون إنه من المرجح أن تأتي الموافقة على إرسال المنظومة في وقت لاحق هذا الأسبوع، وقد يُعلن عنها بعد غد الخميس.

وضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الزعماء الغربيين، أمس الإثنين لتزويده بأسلحة أكثر تقدمًا لمساعدة بلاده في حربها مع روسيا.

ويعزز إرسال منظمومة باتريوت لأوكرانيا أنظمة الدفاع التي يرسلها الغرب لمساعدتها في صد الهجمات الجوية الروسية، ويمكن أن يمثل تصعيدًا، بحسب الوكالة الأمريكية.

وأواخر الشهر الماضي، حذر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من تزويد حلف شمال الأطلسي "ناتو" أوكرانيا بأنظمة باتريوت الصاروخية.

وقال ميدفيديف -على حسابه في تليغرام- إنه إذا زود الناتو كييف بأنظمة باتريوت "فستصبح تلك الأنظمة هدفا مشروعا لقواتنا" وذلك تعليقا على إعلان أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الحلف يبحث إمكانية نقل أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا.