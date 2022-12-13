مؤلفة قصص هاري بوتر تطلق منظمة تتولى الدفاع عن النساء ضحايا العنف الجنسي

أطلقت مؤلفة قصص هاري بوتر الشهيرة "جاي كاي رولينغ"، الاثنين، منظمة تهدف إلى الدفاع عن النساء من ضحايا العنف الجنسي.

وخلال السنوات القليلة الماضية أصبحت "رولينغ" ناشطة نسوية فاعلة، وغالباً ما تثير الجدل في بريطانيا.

وتقدّم منظمة "بييراز بلايس" نفسها على أنها "خدمة دعم للمرأة بإدارة مجموعة من النساء".

كما توفر المنظمة مساعدة مجانية لأي امرأة تجاوزت الـ16 عاماً كانت ضحية للعنف الجنسي بمختلف أشكاله في منطقة إدنبرة الاسكتلندية حيث تقيم رولينغ.

وتتولّى تمويل المنظمة الكاتبة التي كانت بدورها ضحية للعنف الأسري.

وخلال السنوات الأخيرة، أبدت رولينغ رأيها في ما يتعلّق بحقوق المرأة بأسلوب لاذع، وأعربت أحياناً عن معارضتها قضية المتحولين جنسياً، وهو موضوع محتدم في المملكة المتحدة.

ونشرت عام 2020 عبر تويتر مقالة تتناول "مَن يعاني من دورات الحيض الشهرية"، ساخرةً من التسمية التي ينبغي إعطاؤها لهؤلاء.

وكانت رولينغ أثارت غضب بعض مستخدمي الإنترنت الذين ذكّروها بأن الرجال المتحولين جنسياً قد يمرّون بدورات الشهرية، فيما لا يُسجّل حصول ذلك لدى النساء المتحولات جنسياً.

وبمرور الوقت أصبحت "رولينغ" هدفاً لهجمات مستمرة يشنّها عليها ناشطون في مجال حقوق المتحولين جنسياً.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كشفت "رولينغ" تلقيها تهديدات بالقتل.

وأطلقت الكاتبة منظمتها في الوقت الذي يدرس فيه البرلمان الاسكتلندي مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تسهيل عملية التحوّل الجنسي للأشخاص الذين يرغبون في ذلك.

وقد عارضت رولينغ علنياً المشروع الذي دافعت عنه الحكومة المحلية المستقلة.