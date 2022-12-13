موسكو: خروج قواتنا من أوكرانيا نهاية العام "غير وارد"

قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، إنه من غير الوارد خروج القوات الروسية من أوكرانيا حتى نهاية العام الحالي.

وشدد بيسكوف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، بالعاصمة موسكو، على ضرورة تقبّل أوكرانيا "الحقائق" من أجل بدء مباحثات سلام مع موسكو.

وتشير "هذه الحقائق" إلى انضمام بعض المناطق الأوكرانية إلى روسيا، بحسب بيسكوف الذي دعا إلى وضعها بعين الاعتبار.

وفي 24 فبراير/ شباط أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وفي 30 سبتمبر/ أيلول وقع الرئيس فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزاباروجيا إلى روسيا، وسط رفض وتنديد غربي واسع.