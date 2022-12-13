وزيرة الدفاع الألمانية: محاربة التطرف لها أيضًا أولوية قصوى في الجيش

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن خطط لتسهيل وتسريع التخلص من المشتبه بتطرفهم من صفوف الجيش دون الكثير من الروتين أو إجراءات تأديبية مطولة.

والتغيير بدأ منذ شهور، لكن الإعلان جاء بعد الكشف الأسبوع الماضي عن مؤامرة انقلاب مزعومة تم فيها اعتقال أكثر من 20 شخصًا على صلة بحركة الرايخ اليمينية المتطرفة.

كان من بين المعتقلين جنديًا يخدم في قوات كيه إس كيه الألمانية الخاصة، التي سبق أن خضعت للتدقيق حول ما وصفه المسؤولون بالمعتقدات اليمينية المتطرفة للجنود.

قالت وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت في بيان إن "المداهمات والاعتقالات الأخيرة في بيئة مواطني الرايخ تظهر مدى أهمية توخي اليقظة والعمل بحزم بكل وسائل دولة القانون ضد المتطرفين وأعداء الدستور".

وأضافت لامبرخت أن "محاربة التطرف لها أيضًا أولوية قصوى في الجيش الألماني".

أوضحت لامبرخت أن مشروع قانون صاغته وزارتها ينص على أن "عدم الولاء للدستور" أساس للإقالة.

وأضافت أن ذلك سيسمح للسلطات بتسريع ما يمكن أن تكون عملية طويلة لطرد المتطرفين من الجيش "بالطبع مع الحفاظ على جميع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة".

تتجاوز المسودة خطة محدودة أكثر تم وضعها العام الماضي في عهد سلف لامبرخت، التي تعرضت لانتقادات كونها تنطبق فقط على فئات معينة من الأفراد في الجيش.