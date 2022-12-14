استهداف وسط العاصمة الأوكرانية بمسيرات إيرانية الصنع

هزت انفجارات وسط العاصمة كييف صباح اليوم، مع استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية والحرب في البلاد، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية، الأربعاء.

وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو، على تليغرام، أن عدة انفجارات أصابت وسط العاصمة الذي يضم العديد من المباني الحكومية، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وأوضح كليتشكو أن فرق البلدية هرعت إلى مكان الانفجارات.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين محليين (لم تسمهم) أن الهجوم استخدمت فيه طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وقالت إدارة المدينة على قناتها في تيليغرام إن "شظية من طائرة مسيرة ألحقت أضرارا بمبنيين إداريين في منطقة شيفتشينكيفسكي وسط العاصمة".

ولم يتضح على الفور وقوع إصابات جراء الانفجارات.

ومؤخرا، تعرضت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لهجمات صاروخية روسية، لكن موسكو تقول إنها تستهدف البنية التحتية "العسكرية وليس المدنية".