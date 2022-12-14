محكمة العدل الأوروبية ترفض شطب تنظيم "بي كي كي" من قائمة الإرهاب

رفضت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، دعوى رفعها تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، تتضمن طلب شطبه من قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب.

وأعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التابعة لمحكمة العدل، ومقرها لوكسمبورغ، قرارها المُعلل بشأن الدعوى التي رفعها "بي كي كي" الإرهابي العام الفائت.

وأكدت في القرار أن "بي كي كي" تنظيم إرهابي، وأفعاله لا يمكن احتسابها ضمن نطاق "حق الشعب الكردي في تقرير المصير".

وأوضحت أن اللجوء إلى القوة المسلحة من أجل ممارسة هذا الحق لا يمكن اعتباره مشروعاً.

وأضافت: "الاستثناء من حظر الأعمال الإرهابية في النزاعات المسلحة لا أساس له في القانون الأوروبي أو حتى القانون الدولي".

وأشار القرار إلى أن هجمات "بي كي كي" الإرهابي على المرافق السياحية تستهدف المدنيين.

ولفتت محكمة العدل الأوروبية إلى أن تقييم مجلس الاتحاد الأوروبي باستمرار الخطر الإرهابي فيما يتعلق بتنظيم "بي كي كي" له ما يبرره.

وبذلك تكون محكمة العدل الأوروبية رفضت الدعوى التي رفعها "بي كي كي" الإرهابي ضد المجلس الأوروبي.

ويراجع المجلس الأوروبي مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر، القائمة التي تنص على عقوبات مثل تجميد الأصول المالية وحظر تمويل الأشخاص والمؤسسات والتنظيمات التي تعتبر إرهابية.

وفي عام 2002، تم إدراج تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في القائمة المذكورة.