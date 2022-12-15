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الرئيس الروسي يشيد بالبنية التحتية للغاز الطبيعي في تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
Moskova
نشر في 15.12.2022 19:19
الرئيس الروسي فلادمير بوتين الأناضول الرئيس الروسي فلادمير بوتين (الأناضول)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن البنية التحتية للغاز الطبيعي في تركيا تتمتع بإمكانات كبيرة، مشيراً إلى إمكانية إنشاء منصة إلكترونية للتجارة فيها.

وأضاف بوتين، في كلمة الخميس، إن البنية التحتية للغاز الطبيعي في تركيا تتمتع بإمكانات كبيرة، وإنه من الممكن تأسيس منصة إلكترونية للتجارة في مركز الغاز الطبيعي المقرر بناؤه في تركيا.

وأشار إلى أن أسعار الغاز المرسل إلى أوروبا سيتم تحديدها في الغالب بالمركز المقرر إنشاؤه في تركيا، وأن الأوروبيين يحاولون الآن إظهار روسيا على أنها المذنبة بما اقترفت أيديهم.

وذكر أن العقوبات الغربية "غير المسبوقة" على موسكو كانت تهدف إلى تدمير الاقتصاد الروسي من خلال سرقة الاحتياطيات الأجنبية لبلاده وتخفيض قيمة الروبل وإحداث تضخم مدمر.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تستعد لإنشاء سوق دولي متقدم للغاز الطبيعي في البلاد.

وأشار أردوغان إلى اتخاذ خطوات تؤهل تركيا لأن تكون مركزا للغاز الطبيعي، معربا عن استعداد بلاده لإقامة أي نوع من التعاون مع الأطراف الأخرى من أجل مد خطوط أنابيب جديدة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

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