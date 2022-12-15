ماكرون يهنئ قطر على حسن تنظيم كأس العالم

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حسن تنظيم مونديال كرة القدم 2022.

جاء ذلك خلال لقاء بين الطرفين في استاد البيت، خلال زيارة يجريها ماكرون للدوحة لحضور مباريات المنتخب الفرنسي في الأدوار النهائية لكأس العالم، بحسب بيان الديوان الأميري.

وفي بداية اللقاء هنأ الرئيس الفرنسي أمير قطر بحسن تنظيم البطولة، متمنياً التوفيق للمنتخبات المتأهلة للأدوار النهائية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وفي تصريحات صحفية له بعد حضوره مباراة فرنسا والمغرب، وفوز المنتخب الفرنسي، أكد ماكرون أنه سيعود إلى قطر الأحد لحضور المباراة النهائية، وللقاء عدد من القادة والزعماء الذين سيحضرون المباراة أيضاً.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل ماكرون إلى الدوحة لحضور مباراة منتخب بلاده ضد المغرب في دور النصف النهائي من مونديال قطر، التي فازت فيها فرنسا وتأهلت إلى النهائي لتضرب موعداً الأرجنيتن يوم الأحد القادم.