الإدارة العسكرية بأوكرانيا تسقط جميع الصواريخ الروسية على كييف

صرحت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، أن قواتها الجوية أسقطت 37 من بين حوالي 40 صاروخاً أُطلق من قبل روسيا على كييف في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

ووفق صحيفة "ذا كييف اندبندنت" المحلية، فتعد هذه واحدة من أكبر الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا استهدفت أراضيها بأكثر من 60 صاروخاً، في الهجوم السابع من نوعه على البنية التحتية للطاقة في أنحاء البلاد، فيما كان للعاصمة كييف النصيب الأكبر من الهجوم.

ونقلت "ذا كييف اندبندنت" عن "يوري إحنات"، متحدث القوات الجوية الأوكرانية قوله إن "روسيا استهدفت أراضينا بأكثر من 60 صاروخا، في أحدث هجوم الجمعة".

وأضاف إحنات أن "الهجوم الروسي الأخير استهدف البنية التحتية للطاقة في البلاد"، كما كانت هناك عمليات إطلاق صواريخ من شمال بحر قزوين.

وأشار إلى أن مقاتلات "ميج 31 ك" الروسية التي يُحتمل أنها تحمل صواريخ من طراز "كينجال" (سرعته فرط صوتية) شوهدت في السماء أثناء الهجوم.