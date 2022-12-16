حريق بمبنى سكني في ليون الفرنسية يخلف عشرة قتلى من بينهم 5 أطفال

شب حريق في مبنى سكني خارج مدينة ليون الفرنسية يوم الجمعة قتل فيه 10 أشخاص بينهم خمسة أطفال فيما يجري التحقيق في سبب الحريق، وفق ما قالت السلطات الفرنسية.

قالت محافظة منطقة الرون إن 14 شخصا أصيبوا في الحريق الذي اندلع في بلدة فو إن فولا، أربعة منهم إصاباتهم خطيرة. وقالت إنهم حشدوا 170 من رجال الإطفاء في مكان الحادث.

شاهد مراسل الأسوشيتدبرس في مكان الحادث عدة سيارات إطفاء ومحيط أمني أقيم حول المنطقة، وسكان وجيران مصابون بصدمة نفسية تجمعوا في موقف سيارات مقابل المبنى.

وصف وزير الداخلية جيرالد دارمانين الحريق القاتل بأنه "صدمة" وقال إنه سيسافر، برفقة وزير الإسكان أوليفييه كلاين، في الساعات القادمة إلى البلدة التي تبعد 470 كيلومترا جنوب شرق باريس.

كان دارمانين متوجها إلى ليون يوم الجمعة لتقديم الخطة الأمنية لمباراة الأحد النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

وهذا أكثر حريق دموية في فرنسا منذ عام 2019، عندما أدى هجوم حريق متعمد في منطقة فاخرة في باريس إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 32 آخرين.