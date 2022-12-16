وزير يوناني: سنشدد حراسة الحدود مع تركيا منعاً للهجرة

أعلن وزير الحماية المدنية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس، اليوم الجمعة، اعتزام بلاده تشديد حراسة حدودها مع تركيا لمنع حركات الهجرة غير القانونية.

وفي كلمة بالبرلمان، أوضح أن بلاده ستمدد شريط الأسلاك الشائكة على الحدود مع تركيا بهدف منع دخول المهاجرين.

وأضاف ثيودوريكاكوس أن اليونان ستحدث أنظمة المراقبة الإلكترونية على الحدود، وستنشر 250 شرطي حدود إضافياً.

وشدد على أن وزارة الحماية المدنية تهدف من إجراءاتها إلى منع دخول المهاجرين لليونان بطريقة غير قانونية.

وأشار إلى إحباط دخول 250 ألف مهاجر للبلاد بطريقة غير قانونية خلال 2022، والقبض على 1200 مهرب بشر.

وضاعفت اليونان طول سياج الأسلاك الشائكة على حدودها مع تركيا إلى 40 كم بحلول أغسطس/ آب 2021، من إجمالي الحدود الممتدة بين البلدين إلى 212 كم.