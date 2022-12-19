الرئيس الروسي يمنح أراض مجانية لجنود حاربوا في أوكرانيا

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة من الجنود الذين شاركوا في الحرب بأوكرانيا أراض مجانية، حيث وقع على مرسوم يوصي بذلك.

ونشر الموقع الرسمي لنظام معلومات قانون الدولة الروسي، اليوم الإثنين، قرارا موقعاً من بوتين حول إجراءات إضافية لدعم الجيش.

ويوصي القرار بمنح أراض في مناطق موسكو وشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول بالمجان للجنود الجرحى وأولئك الحاصلين على أوسمة استحقاق وتميز، من المشاركين في "العملية العسكرية الخاصة".

كما ينص على تقديم دعم اجتماعي لأقارب الجنود الذين لقوا حتفهم في منطقة "العملية العسكرية الخاصة".

ودخل القرار حيز التنفيذ من ساعة توقيعه.