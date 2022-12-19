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روسيا تنتقد خطط اليونان الهادفة لتزويد أوكرانيا بـ إس 300د

وكالة الأناضول للأنباء
موسكو
نشر في 19.12.2022 23:07
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"

انتقدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" خطط اليونان الهادفة لتزويد أوكرانيا بمنظومة "إس 300" الدفاعية، واصفة إياها بأنها خطوة مستفزة وعدائية.

جاء ذلك في بيان، صادر اليوم الإثنين، تعليقاً على ما يتم تداوله في الصحافة اليونانية من عزم أثينا تزويد أوكرانيا بمنظومة "إس 300" روسية الصنع.

وقالت زاخاروفا: "اليونان باتت تدلي بتصريحات عدة في هذا الخصوص مؤخراً.. نرى بأن خطط اليونان لتزويد نظام كييف بمنظومة إس 300 وغيرها من أنظمة الدفاع الجوية الروسية والسوفيتية، عمل استفزازي وعدائي".

وحذّرت من أن إرسال اليونان أسلحة إلى مناطق الاشتباك في أوكرانيا، لأن ذلك سيجعلها شريكة في الجريمة مع الأخيرة، وينتهك الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين أثينا وموسكو، عامي 1995 و2013.

وشددت على أن الاتفاقيات تحظر نقل اليونان الأسلحة التي حصلت عليها من روسيا، إلى جهة أخرى دون موافقة موسكو.

وكانت الصحافة اليونانية قد زعمت بأن أثينا تعهدت بتقديم منظومة "إس 300" الروسية، لأوكرانيا، في حال نصبت الولايات المتحدة منظومة باتريوت الدفاعية، في جزيرة كريت.

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